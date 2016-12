Gambero Rosso po raz ósmy w Polsce!

Przewodnik Gambero Rosso wydano już po raz 30, uroczysta premiera w naszym kraju odbywa się od 8 lat. Podczas wydarzenia zaproszeni goście mieli możliwość skosztować najlepszych włoskich win wyróżnionych w prestiżowym zestawieniu, co dało im możliwość przekrojowej degustacji win pochodzących z oferty producentów z różnych regionów Półwyspu Apenińskiego.

Vini d’Italia to najbardziej wpływowa i prestiżowa publikacja winiarska Włoch. Każdorazowo, premiera rocznika cieszy się olbrzymim zainteresowaniem wśród koneserów wina na całym świecie. Ocenie Gambero Rosso poddawanych jest każdego roku ok. 50 000 win, tylko nieliczne z nich zdobywają elitarne wyróżnienie. W tym roku magazyn docenił aż 429 win, część z nich zaprezentowano podczas tegorocznej edycji Vini d’Italia Tour.

Wydarzeniu towarzyszyło seminarium prowadzone przez redaktora magazynu Gamberro Rosso i redaktora naczelnego Magazynu Wino.

O prawdziwie włoską atmosferę zadbała także firma North Coast, dystrybutor produktów spożywczych z Włoch. Zaproszeni goście mogli także skosztować typowych dla tego kraju serów marki Nuova Castelli. Na smakoszy włoskich przysmaków czekały takie sery jak: Parmigiano reggiano, Grana padano, Hard cheese Gran Castelli, Sheep’s cheese Pecorino Romano, Scamorza white i Scamorza smoked.

W portfolio Spółki North Coast znajduje się kilkanaście marek win, a także inne produkty spożywcze pochodzące z Włoch, łącznie ponad 70 czołowych producentów markowych wyrobów spożywczych. Firma poza działalnością sprzedażową oferuje także fachowe porady dotyczące doboru i wykorzystania swoich produktów. W 2015 roku Spółka North Coast weszła w skład grupy Nuova Castelli, dzięki czemu rozbudowano asortyment serów i firma stała się jedynym polskim dostawcą pełnej gamy włoskich serów.

Nuova Castelli S.p.A powstała w 1892 roku (w tym czasie powstał pierwszy zakład produkujący ser Gorgonzola). Dzisiaj, z obrotem ponad 500 milionów euro, jest wiodącym producentem i dystrybutorem znanych włoskich serów z certyfikatem DOP, co oznacza, że ser od początku do końca produkcji przechodzi przez wszystkie fazy na jednym obszarze. Główna siedziba Nuova Castelli kontroluje rozległą sieć spółek zależnych we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Skandynawii, Rosji i Polski. Grupa posiada własną produkcję serów, dojrzewających we Włoszech, na Węgrzech i w Polsce.